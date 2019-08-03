شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر تقديم موعد مباراة إطلع برة بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي تقديم موعد مباراته أمام إطلع برة الجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، لتقام في السابعة مساء يوم 11 أغسطس الجاري.

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وأشاد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالروح الطيبة التي سادت اجتماع اليوم بين ناديي الأهلي والزمالك، مع انطلاق الموسم الجديد، موضحا أن مباراة الأهلي ستقام في السابعة بينما ستقام مباراة الزمالك وبطل الصومال في العاشرة مساء، قائلا: إن تقديم موعد مباراة الأهلي واطلع بره منح الفرصة لإذاعة مباراة الزمالك وبطل الصومال حتي يستطيع جمهور الناديين مشاهدة المباراتين علي الهواء مباشرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان المقرر 11 أغسطس الجاري، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب بينما يواجه الزمالك بطل الصومال ببتروسبورت .