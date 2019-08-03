شكرا لقرائتكم أول رد فعل من الأهلى على اعتراض مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى تغريم مؤمن زكريا على خلفية هجومه على ادارة النادى وجهاز الكرة عقب استبعادة من القائمة الافريقية خلال الموسم المقبل .

علق مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، برسالة غامضة بعد استبعاده من قائمة المارد الأحمر الأفريقية، وتم قيد 26 لاعبًا فقط، الأمر الذى أثار حفيظة اللاعب.

وكتب مؤمن عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".