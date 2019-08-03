شكرا لقرائتكم سموحة يكثف مفاوضاته لضم رباعي الأهلي المستبعد إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو سموحة مفاوضاتهم مع الأهلي لضم الرباعي ناصر ماهر وهشام محمد وإسلام محارب ومحمد شريف مخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مستغلا استبعادهم من القائمة الإفريقية. ويعقد مسئولو الأهلى وسموحة جلسة تفاوضية بشأن الرباعي، ستشهد الموافقة على رحيل الرباعي أو بعضهم للفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم. وضمت قائمة الأهلى الإفريقية كلاً من محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ .

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