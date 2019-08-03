شكرا لقرائتكم عمر صلاح : دفعت ثمن غلطتى فى مباراة الجونة برحيلى عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمر صلاح حارس مرمى سموحة إن لم يتوقع الخطأ الذى ارتكبه فى مواجهة فريقه السابق الزمالك أمام الجونة يطيح به من الفريق الأبيض.

أكد صلاح إنه لم يتوقع الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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تابع حارس سموحة: "سعيد بالانضمام لصفوف الفريق السكندرى، والتدريب تحت قيادة حسام حسن شرف كبير لأى لاعب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير فى المرحلة المقبلة.

وكان الزمالك قد ضم ثلاثة حراس هم محمد عواد من الاسماعيلى ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحى من بتروجت والاخير مواليد 1999 وسيتم قيده تحت السن بينما تم الاستغناء عن عماد السيد للاتحاد السكندرى وعمر صلاح لسموحة .