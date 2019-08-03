شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا بعد الاستبعاد الأفريقى : ربنا يهدى الجميع والمعاملة "فن"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلى تغريدة غامضة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" دون تلميحه إلى أى شخص ولكن ظهر اعتراضه على المصير الذى يواجه داخل القلعة الحمراء بطريقة غير مباشرة.

وكتب زكريا عبر صفحته على موقع التوصل الاجتماعى تويتر :" الدنيا رايحة وجايه هنشوف الدنيا هتودينا على فين دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة".

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أضاف لاعب الأهلى :" مافيش حاجة بتفضل على حالها ربنا يهدي الجميع طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

ويترقب زكريا، تلقى عروض للرحيل عن الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد صدمة الاستبعاد من القائمة الأفريقية، خاصة أن صانع ألعاب القلعة الحمراء، كان يتلقى إشادات كبيرة من الجهاز الفنى أثناء مرحلة تنفيذ البرنامج التأهلي للتعافى من إصابة الركبة قبل انطلاق الموسم الجديد، لكنه فوجئ بقرار استبعاده المفاجئ.