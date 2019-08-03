شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم الباطن السعودى بهدفين وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
احرز أهداف بيراميدز عبد الله بكرى وعمرو مرعى .
ويحاول الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز تجربة اللاعبين الجدد الذى تعاقد معهم مجلس إدارة الفريق لإيجاد التوليفة المناسبة قبل انطلاق الموسم المقبل والمشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية .
يذكر أن بيراميدز احتل المركز الثالث بالدورى العام الماضى برصيد 70 نقطة خلف الأهلى صاحب اللقب برصيد 80 نقطة . والزمالك الذى حل وصيفا برصيد 72 نقطة .
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