شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: مصر أصبحت محط نظر المؤسسات الرياضية فى تنظيم الأحداث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر الآن أصبحت محط نظر من المؤسسات الرياضية العالمية في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضة على كافة المستويات الدولية والعالمية والقارية، مُشيراً إلى أن المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا يُعد من أهم الاحداث والفاعليات على مستوى القارة الافريقية في الفترة القادمة .

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر مكافحة الفساد أن أهم جوانب مكافحة الفساد هي التوعية والتثقيف للكوادر الرياضية على مفهوم الفساد ، وأن يكون العمل على مستوى عالي من قواعد النزاهة والشفافية مرئي للجميع ، وأن يمنح المتميزين جوائز تقديرية على اخلاصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم في المجال الرياضى.

وقال الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تحترم كافة الكوادر الرياضية المصرية التي تعمل بالاتحادات الرياضية على كافة مستوياتها المحلية والقارية والدولية والعالمية وتعتبرهم شركاء شرفاء في العمل العام الرياضي ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحترم قوانين ومواثيق المؤسسات الرياضية الدولية .

وفي سياق متصل بمكاسب مصر من استضافة كأس الأمم الأفريقية الفترة الماضية ومن منطلق المحافظة على أهم تلك المكتسبات أعلن وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة أشهرت الاتحاد المصري للمتطوعين ليكون مظلة لأي أنشطة تطوعية من خلال وزارة الشباب والرياضة .

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وتشمل فاعليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا ندوات عن واقع الفساد وصور انتشاره في المؤسسات ، ودور الأعلام في مجابهة صور الفساد في المجال الرياضي بالكشف والافصاح ، ودور الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في المجال الرياضي بالإضافة إلى تأثير الفساد على التنمية الإدارية والفنية لمنظومة الفساد الإداري ، وتأثير الفساد على تحقيق الإنجاز الأوليمبي والعالمي والقاري ، والتجنيس في مجال الرياضة .

كما تشمل وقائع المؤتمر دورات تدريبية في القوانين واللوائح الحاكمة ضد أوجه الفساد الرياضي ، والرقابة المالية والتقييم المؤسسي للهيئات الرياضية

ويقدم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا جوائز وتكريمات من خلال أوسكار الرياضة الافريقية والذي يعظم دور التميز في الرياضة الافريقية ويعزز سبل النهوض بها في جميع الألعاب الرياضية من خلال أربعة فئات الفئة الأولى منها جائزة الريادة الدائمة للحركة الرياضية الافريقية ، والفئة الثانية جائزة التميز المؤسسي وتمنح للمؤسسات التي حققت تميز رياضي ، والفئة الثالثة جائزة التميز الرياضي الجماعي وتمنح للفرق الرياضية ، اما الفئة الرابعة هي التميز الرياضي الفردي وتمنح للأفراد العالمين بالمجال الرياضي .

ويقام على هامش المؤتمر معرض في مجال الرياضة والمنتجات الرياضية ومؤسسات الاعلام الرياضي وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التجارية الرياضية المهتمة بالشأن الافريقي .