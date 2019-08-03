شكرا لقرائتكم كواليس تعاقد الإسماعيلي مع نجم منتخب العراق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توجه اليوم محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالإسماعيلي إلي دبي لإتمام التعاقد مع همام طارق لاعب المنتخب العراقي بعد الاتفاق على الشروط النهائية بالتعاقد .
وانتشر فيديو في الساعات الماضية اثناء توقيع اللاعب على موافقة مبدئية على العرض المقدم من الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
و كشف مصدر بالاسماعيلي انه تم الاتفاق على عقد مدته ثلاثة مواسم يحصل العراقي على 300 الف دولار في الموسم الواحد و يتقاضى عند التوقيع مقدم تعاقد 150 الف دولار وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليا للتوقيع على العقود .
و من المنتظر ان يتم الاعلان عن الصفقة في حالة التوقيع بشكل نهائي خلال الساعات القادمة ، و يذكر ان انتقال همام للاسماعيلي سيكون بشكل حر بعد فسخ تعاقده مع الاستقلال الإيراني بسبب المستحقات المادية .
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