شكرا لقرائتكم الأندية السعودية تنهي استعداداتها للمواجهات الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكملت الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا استعدادها لبدء موسمها الرياضي والذي سينطلق يوم الاثنين والثلاثاء المقبل، حيث سيخوض الهلال اختباراً صعباً أمام أهلي جدة في مباراة سعودية آسيوية، في حين سيلعب النصر أمام الوحدة الإماراتي، ويواجه اتحاد جدة نظيره ذوب آهن الإيراني في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وأكمل الهلال استعداده لمواجهة مواطنه أهلي جدة حينما تعاقدت إدارته مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ليقود الدفة الفنية للفريق الذي عانى كثيراً في الموسم الماضي بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش بعدما فشل في المحافظة على لقب الدوري وخروجه من كأس الملك بخسارة قاسية على أرضة أمام التعاون بخماسية نظيفة في الدور نصف النهائي.



وأقام الهلال معسكراً إعدادياً للموسم الرياضي الجديد في النمسا لمدة 22 يوماً، خاض خلالها 6 لقاءات ودية، حقق فيها الفوز حيث اكتسح سبيتال دراو النمساوي 10-صفر، ‫واكتسح رابيد لينز النمساوي 11-صفر، وفاز على بودافوكي المجري 2-1، وانتصر على أودينيزي الإيطالي 3-2، واكتسح فريق بريني غروسبلي السلوفيني 7-1، وفاز على إليريا ليوبلينا السلوفيني بثنائية نظيفة، واكتسح بليد السلوفيني 10-صفر.



وقرر الروماني لوشيسكو الاعتماد على الرباعي الأجنبي المدافع الكوري الجديد جانغ هيون سوو، والبيروفي كاريو، والإيطالي جوفينكو ،والفرنسي بافتيمبي غوميز في البطولة الآسيوية.

في حين أكمل الأهلي استعداده لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل مبكراً حينما تعاقدت إدارته مع المدرب الخبير الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بالإضافة إلى التعاقد مع 4 لاعبين محليين، وهم مدافع القادسية محمد خبراني ومدافع الفيصلي يزيد البكر ومدافع الحزم خالد البركة، ولاعب الفيصلي سلطان مندش، بالإضافة إلى الأجانب الجدد الصربي دانييل أليكسيتش والبوسني إلفيس ساريتش ومواطنه إرفين زوكانوفيتش، بحثاً عن موسمٍ مميز بعكس الموسم الماضي الذي فشل فيه الفريق في الحصول على أي بطولة.



وأكمل الأهلي استعداده بمعسكر في النمسا خاض من خلاله 5 لقاءات ودية حقق فيها الفوز، حيث بدأ ودياته بمواجهة درافوغراد السلوفيني وفاز 3-1، وانتصر على جاركوفو الصربي 3-صفر، وفاز على برافو السلوفيني بذات النتيجة، وهزم فريق رودار السلوفيني بهدف نظيف، وانتصر على فريق فرازدين الكرواتي 3-2.

وقرر الكرواتي برانكو ضم الرباعي الأجنبي السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس والبرازيلي جوزيف دي سوزا والصربي دانييل أليكسيتش لقائمته الآسيوية.



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في حين أكمل النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين استعداده للموسم الرياضي الجديد والذي سيفتتحه بمواجهة الوحدة الإماراتي آسيوياً يوم الاثنين المقبل بمعسكر إعدادي في البرتغال لمدة 19 يوماً بقيادة مدربه روي فيتوريا.

وتعاقدت إدارة النصر مع المهاجمين عبدالفتاح آدم من التعاون وصالح آل عباس لاعب نجران، في حين أبقت على أجانب الفريق في الموسم الماضي وهم الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون ومواطناه جوليانو وبيتروس والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى.

وخاض النصر خلال معسكره 4 لقاءات ودية حيث انتصر على فريقي ساكفنيز البرتغالي 3-صفر، وكالداس البرتغالي 1-صفر، وتعادل أمام إشتوريل برايا البرتغالي 2-2، قبل أن يخسر في آخر ودياته أمام باكوش دي فيريرا بهدف نظيف.

وقرر البرتغالي فيتوريا الاعتماد على نفس الرباعي الذي خاض دور المجموعات في الموسم الماضي، وهم البرازيلي مايكون ومواطنه جوليانو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والحارس الأسترالي براد جونز.



في حين قررت إدارة الاتحاد الإبقاء على التشيلي لويس سييرا ليقود الدفة الفنية للفريق بعدما ساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط في الموسم الماضي والذي كان أسوأ مواسم الفريق في تاريخه، وأبرمت الإدارة عدداً من الصفقات المحلية حيث انتدبت مهاجم الاتفاق عبدالرحمن العبود ومدافع القادسية عبدالمحسن فلاتة وزميله بنفس الفريق المهاجم هارون كمارا ومدافع الفيصلي حمدان الشمراني ولاعب الوحدة عبدالإله المالكي، بالإضافة إلى التعاقدات الأجنبية الجديدة الثنائي التشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني إيمانويل فيكيو، في حين أبقت على الخماسي البرازيلي رومارينيو والمغربي كريم الأحمدي ومواطنه مروان دا كوستا والصربي ألكسندر بريوفيتش والتشيلي كارلوس فيلانويفا.

واستعد الاتحاد للموسم بإقامة معسكرين، حيث بدأ معسكره في مدينة مانشستر البريطانية لمدة 21 يوما، خاض خلالها 4 لقاءات حيث فاز على فريق بولتون الإنجليزي 3-2 وانتصر على فريق بوري الإنجليزي 3-1 واكتسح ليدز يونايتد الإنجليزي 4-2، قبل أن يخسر أمام إيثرتون الإنجليزي 2-صفر، ليكمل الفريق استعداده بمعسكر آخر في مدينة دبي الإمارتية حتى موعد مواجهته والتي يحتضنها ستاد زعبيل يوم الاثنين المقبل، وخاض في معسكره لقاء وحيدا أمام الوحدة الإماراتي وانتصر 2-1.

وقرر سييرا الاعتماد على مواطنه خيمينيز الذي سيلعب كلاعب آسيوي بسبب حصوله على الجنسية الفلسطينية، ومواطنه كارلوس فيلانويفا، والأرجنتيني فيكيو، والمهاجم البرازيلي رومارينيو.