شكرا لقرائتكم السويكت يوقع عقدين احترافيين مع البريكان وأيمن يحيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر عقدين احترافيين مع اللاعبين فراس البريكان لمدة 4 سنوات وأيمن يحيى لخمسة أعوام.
وسبق للبريكان المشاركة مع الفريق الأول في عام 2017، قبل أن يشارك في دوري أبطال آسيا من الموسم الماضي.
وتدرج اللاعبان في الفئات السنية لنادي النصر، كما سبق للفراس البريكان اللعب لجميع الفئات السنية للمنتخب السعودي عدا الأول.
وسيلعب النصر مواجهته الرسمية الأولى من الموسم المقبل يوم الاثنين أمام الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
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