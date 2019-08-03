شكرا لقرائتكم إيقاف ميسي 3 أشهر.. وتغريمه 50 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) صباح السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المشاركة الدولية لمدة ثلاثة أشهر إلى جانب تغريمه 50 ألف دولار، وذلك بسبب تصريحاته خلال بطولة كوبا أميركا 2019.

وبعد خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي صفر - 2 في الدور قبل النهائي من كوبا أميركا، وجه ميسي انتقادات حادة لكونميبول وادعى أنه منحاز للمنتخب البرازيلي.

وبعدها تم طرد ميسي خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب التشيلي في السادس من يوليو، إثر مشادة مع جاري ميدل الذي تم طرده أيضا، وقد رفض ميسي الصعود إلى المنصة لتسلم ميداليته.

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وقال ميسي تعليقا على عدم الصعود إلى المنصة إنه لم يكن يريد المشاركة في فساد. ووصف كونميبول ادعاءات ميسي حينذاك بأنها "ليس لها أي أساس" وأنها "غير مقبولة".

ويحق لميسي، الذي كان قد عوقب بالفعل بالإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 1500 دولار إثر حصوله على البطاقة الحمراء، الاستئناف ضد عقوبته خلال أسبوع واحد.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني سيستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في مارس المقبل.