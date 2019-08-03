أياكس يتعادل مع فيتيسه بهدفي فان دي بيك وتاديتش

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق أياكس أمستردام الهولندي مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه فيتيسه ارنهيم 2 - 2 يوم السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.
وتقدم ماتوس بيرو بهدف لفيتيسه في الدقيقة 13 ثم تعادل دوني فان دي بيك لأياكس في الدقيقة 30. وأضاف ريشيدلي بازور الهدف الثاني لفيتيسه في الدقيقة 55، لكن دوشان تاديتش سجل هدف التعادل لأياكس في الدقيقة 75.
وأنهى فيتيسه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بازور في الدقيقة 85. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز غرونينغين على مضيفه امين 1 - صفر.
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