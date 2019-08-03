موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الإنجليزي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب ويمبيلي، الذي يستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في الرابعة عصر الأحد، 4 أغسطس، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.

ويدخل ليفربول المباراة كوصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواجه حامل اللقب مانشستر سيتي الذي حصد الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ويغيب عن ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي يقضى إجازته منذ انتهاء كأس الأمم الإفريقية، وسيعود للريدز يوم 5 أغسطس الجاري.

تشكيل ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

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تشكيل السيتي

على الجانب الأخر، يغب عن السيتي إيميرك لابورت وبنجامين ميندي بداعي الإصابة، والجزائري رياض محرز، للراحة بعد انتهاء الكان.

ومن المنتظر أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي بالتشكيل التالي:

الحارس: إيدرسون

الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - ستونز - كايل ووكر

الوسط: كيفن دي بروينه - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

الهجوم: ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN SPORTS HD 1، بتعليق: خليل البلوشي.