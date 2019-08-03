مؤمن زكريا ينشر تغريدة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نشر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبديًا استغرابه من طريقة التعامل التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت تغريدة مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الأفريقية، والتي ضمت 26 لاعبا خلت من اسم اللاعب.
وكتب زكريا عبر تويتر:"الدنيا رايحة وجايه، هنشوف الدنيا هتودينا على فين".
وأضاف:" دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة".
وأتم:"مافيش حاجة بتفضل على حالها، ربنا يهدي الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال ".
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