بالفيديو.. دورتموند يصعق بايرن ويتوج بالسوبر الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توج فريق بوروسيا دورتموند بلقب السوبر الألماني على حساب غريمه بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال ايدونا بارك".

دورتموند انتظر حتى الشوط الثاني ليوجه ضربتين لبايرن عن طريق الثنائي باكو أكاسير وسانشو ليفتتح "أسود الفاستيفاليا" موسمه بلقب السوبر على حساب بطل النسخة الماضية.

وخاض دورتموند لقاء الليلة باعتباره الوصيف بعدما حسم بايرن ميونيخ الموسم الماضي لقبي الدوري والكأس.

واستطاع رفاق المدرب لوسيان فافر أن يثأروا من خسارة السوبر نسخة 2017 بعدما حسمها البايرن بالفوز بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بنتيجة التعادل (2-2).

بايرن توج بآخر ثلاثة ألقاب على حساب بوروسيا دورتموند مرتين بجانب آينتراخت فرانكفورت في النسخة الماضي.

تفاصيل المباراة

المباراة بدأت بإثارة كبيرة من جانب بوروسيا دورتموند حيث حرم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ قائد دورتموند ماركو رويس من تسجيل هدف أول لفريقه بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من جوريرو.

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وفي الدقيقة 14، استمرت خطورة دورتموند وكاد أن يستغل الفريق خروج مانويل نوير من مرماه، إذ وصلت الكرة إلى باكو ألكاسير في منتصف الملعب وسط تقدم مدافعي بايرن، وسددها المهاجم الإسباني نحو المرمى من مسافة بعيدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لتبقى النتيجة (0-0).

واصل مانويل نوير إنقاذ فريقه حيث منع هدفا مؤكدا في الدقيقة الـ20 بعدما تصدى بقدمه لتسديدة أرضية جوريرو نفّذها جوريرو داخل منطقة الجزاء.

جاءت أول خطورة حقيقية لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ23 بعدما حصل الجناح الفرنسي كومان على الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها على مرتين تجاه المرمى لكن الحارس ماروين هيتز تألق في التصدي إلى الكرة.

استطاع باكو ألكاسير أن يسجل الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من سانشو ليسدد المهاجم الإسباني كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-0).

الدقيقة 59 كادت أن تشهد هدف التعادل للبايرن بعد عرضية من كيميتش تصل الكرة لكومان الذي يحولها برأسية رائعة لكن حارس دورتموند يتألق ويبعد الكرة لترتد لمولر لكن يتدخل مانويل أكانجي مدافع دورتموند ويبعد الكرة من خط المرمى.

وفي الدقيقة 69 وجه الإنجليزي الشاب سانشو ضربة قاتلة ضد بايرن ميونيخ بعدما سجل الهدف الثاني لدورتموند بعدما انفرد بالمرمى.

تشكيل بايرن ميونيخ: مانويل نوير، زوله، بواتينج، كيميتش، ألابا، تياجو، جوراتيزكا، توليسو، كومان، مولر، ليفاندوفسكي.

تشكيل بوروسيا دورتموند: ماروين هيتز، لوكاش بيشتشيك، مانويل أكانجي، عمر توبراك، نيكو شولز، جوريرو، أكسيل فيتسل، جوليان فيجل، ماركو رويس، جادون سانشو، باكو ألكاسير.

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