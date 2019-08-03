مران الزمالك.. علاء يخضع لبرنامج تأهيلي.. وأحزمة قياسات بدنية للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا المقرر لها ١١ اغسطس.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيى وضع أحزمة قياسات بدنية للاعبين على هامش مران اليوم بملعب النادي استعدادا للموسم الجديد.

وتأتي تلك الخطوة من جانب الجهاز الفني للزمالك، من أجل قياس معدل اللياقة لدى اللاعبين والوصول بهم للمعدل المطلوب وخاصة في ظل عودتهم من راحة سلبية الفترة الأخيرة.

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وشارك في المران 18 لاعبًا، استعدادا لافتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا، وكان من بينهم الصفقات الجديدة وهم محمد اوناجم وأشرف بن شرقي وكريم بامبو وثنائي حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد.

وحصل باقي اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني ويغيب احمد سيد زيزو لاحتفاله بزواجه اليوم.

وواصل اللاعب محمود علاء، مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي، حيث خضع لجلسة علاجية بجمانيزيوم النادي على هامش المران المسائي.