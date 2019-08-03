بالفيديو.. خالد الغندور يتعرض لموقف محرج في الساحل بسبب "بليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تعرض خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، لموقف محرج بعدما قام اثنين من جماهير الأهلي بترديد كلمة "بليلة" أمامه في فيديو تم تصويره معه وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

الغندور كان يبتسم في بداية الفيديو إلا أنه ظهر غاضبا بعد سماع كلمة "بليلة".

وكان الغندور حكى كواليس ذلك الموقف في برنامجه "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" قائلا: "وأنا في الساحل ولد جه اتصور معايا.. ولد أهلاوي اتصور معايا.. بعد ما اتصور معايا قالي أخبار البليلة إيه؟".

Advertisements

يأتي هذا بعد هتافات جماهير الأهلي التي رددت في المدرجات منذ شهر مارس الماضي: "كده كده يا زمالك.. الدوري في الجزيرة.. عامل فيها بطل.. وهو بتاع بليلة"، وهو ما يغضب جماهير القلعة البيضاء.

وبعد حسم الأهلي للدوري المصري، استخدمت جماهير المارد الأحمر كلمة "بليلة" للسخرية من الزمالك.

يُذكر أن الأهلي حصد لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه رغم أنه كان متأخرا في الترتيب في منتصف الموسم، حيث تصدر ترتيب المسابقة بفارق 8 نقاط عن الزمالك، بعد الفوز في مباراة القمة (1-0).