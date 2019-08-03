تقرير.. كيف ساهمت نصف صفقات الزمالك في إحراج الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"تعاقدنا مع كريم بامبو الذي أحرز هدفا في الأهلي، والثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم اللذان حصلا على البطولة الإفريقية من الأهلي"، هكذا قدّم رئيس نادي الزمالك صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي.

يبدو أن زيارة شباك الأهلي أو حتى المساهمة في هدف تمثل عاملا هاما في طريق انتقال لاعب إلى الزمالك وفقا لرئيسه، إذ جاءت نصف صفقاته هذا الصيف بهذه الطريقة.

جاءت البداية بالتعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي المعروف لدى الجماهير المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص، حيث سبق لنجم الوداد السابق قيادة فريقه لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2017 أمام الأهلي.

بنشرقي (24 عامًا) ساهم في هدفي الوداد أمام الأهلي في المباراتين النهائيتين لإفريقيا، حيث أحرز هدفا في لقاء الذهاب بمصر الذي انتهى بالتعادل (1-1)، وصنع هدفًا في لقاء العودة بالمغرب الذي انتهى بالفوز (1-0).

ومن المفارقات أن هدف بنشرقي جاء بصناعة مواطنه المغربي محمد أوناجم، ثاني صفقات الزمالك الأجنبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أرسل عرضية متقنة حوّلها زميله "الجديد القديم" برأسية في شباك شريف إكرامي.

لم يكتف الزمالك بذلك وتعاقد مع كريم بامبو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي.

لاعب الأهلي السابق هز شباك فريقه القديم في المباراة التي أقيمت في شهر مايو الماضي بالدوري المصري الممتاز (2018-19)، والتي انتهت بالتعادل (1-1) بعدما أنقذ الإسماعيلي من الهزيمة قبل ست دقائق من نهاية اللقاء.

Advertisements

وأصبح إمام عاشور، لاعب غزل المحلة المعار إلى حرس الحدود، آخر الصفقات الصيفية للزمالك حتى الآن، لكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي حيث ينتظر النادي الأبيض الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق النهائي.

وكان طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، أعلن ليلا كورة أمس الجمعة انتقال إمام عاشور للزمالك، مضيفًا أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للقلعة البيضاء بعد اتفاق إدارة المحلة مع مسؤولي النادي على تفاصيل الصفقة.

صاحب الـ21 عامًا سبق له زيارة شباك الأهلي إلا أن الهدف تم إلغاءه وأثار جدلا واسعا، قبل أن ينجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره العسكري بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي بالمباراة التي أقيمت بالدوري في فبراير.

كما دخل الزمالك في مفاوضات مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز لضمه على سبيل الإعارة، إلا أن المفاوضات تعثّرت في النهاية رغم موافقة ناديه على انتقاله للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر بالزمالك لـ"يلا كورة"، أن المفاوضات تعثرت بسبب طلب اللاعب الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد.

صاحب الـ27 عاما الذي لم يخض أي مباراة مع بيراميدز سبق له زيارة شباك الأهلي في مناسبتين مختلفتين، أولهما عندما كان لاعبا في الداخلية موسم (2015-16)، وآخرهما بقميص إنبي (2016-17)، وانتهت المباراتين بالتعادل.