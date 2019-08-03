كرة سلة.. سيدات مصر يخسرن بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

خسرت سيدات المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 16 عامًا على يد سيدات المنتخب المالي بنتيجة (84 -48) في البطولة التي أقيمت برواندا.

وكانت سيدات مصر ضمنت الوصول لبطولة كأس العالم والتي سقام العام المقبل بورمانيا بعد فوزهن على منتخب أنجولا أمس الجمعة بنتيجة (71 - 50).

المنتخب المصري فقد سيطرته منذ البداية بعدما تفوقت سيدات مالي بنتيجة الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصلت سيدات مالي التفوق في النتيجة (47-21).

الشوط الثالث شهد صعود سيدات مالي من حيث الأداء والنتيجة لتصبح (68 -33)، وحاولت سيدات مصر تقليص الفارق في الشوط الرابع لينتهي اللقاء في النهاية بنتيجة (84 -48).