برشلونة يقترب من ضم فيربو

شارفت المفاوضات بين ناديي ريال بيتيس وبرشلونة حول انتقال الظهير الأيسر الشاب جونيور فيربو إلى الأخير على الانتهاء، ومن المتوقع أن يحصل بيتيس على ما يقرب من 25 مليون يورو نظير هذه الصفقة.

وقاربت الصفقة، التي بدأ التفاوض بشأنها منذ عدة أسابيع، على الانتهاء بشكل كبير، ومن المتوقع أن يسافر اللاعب للعاصمة الكاتالونية خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحص الطبي، ومن ثم الانضمام لبعثة الفريق التي ستبدأ جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان جونيور فيربو، الذي تُوج هذا الصيف بطلاً لأوروبا مع منتخب إسبانيا (تحت 21 عاماً)، اتفق مع الفريق الكاتالوني حول شروط عقده بعد حصوله على إذن من ريال بيتيس، ولن يشارك اللاعب في المباراة الودية التي سيلعبها بيتيس في المغرب أمام فريق الرجاء الرياضي المغربي.

وشارك اللاعب صاحب الـ22 عاماً أولاً مع فريق الناشئين لريال بيتيس، ثم الفريق الأول لأول مرة في شتاء عام 2018، وخاض فيربو 43 مباراة رسمية سجل خلالها 5 أهداف.