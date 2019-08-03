سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للموسم السابع على التوالي، بعدما حقق انتصاراً صعباً وتغلب على رين 2-1 اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد شينزن في الصين.
وافتتح أدرين هونو التسجيل لرين في الدقيقة 13، ثم أدرك كيليان مبابي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل أنخيل دي ماريا هدف الفوز 2-1 لسان جيرمان في الدقيقة 73.
وعزز سان جيرمان رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الفرنسي، رافعاً رصيده من الألقاب إلى 11 مقابل سبعة ألقاب لأقرب منافسيه ليون، بينما لم يسبق لرين التتويج باللقب.
وثأر باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، بذلك لهزيمته أمام رين بضربات الجزاء الترجيحية في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.
وافتقد باريس سان جيرمان في مباراة اليوم جهود نجمه البرازيلي نيمار الغائب بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضت عليه إثر تعديه على مشجع عقب المباراة النهائية لكأس فرنسا.
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