هوميلز يغيب عن قمة دورتموند وبايرن ميونخ

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن ماتس هوميلز سيغيب عن المشاركة في مباراة فريقه بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ اليوم السبت في كأس السوبر في ألمانيا.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب العائد إلى دورتموند من بايرن والحائز مع منتخب بلاده على كأس العالم 2014، شارك قبل ظهر اليوم في تدريب خفيف ظهرت في نهايته مؤشرات على وجود مشاكل طفيفة.

وتابعت الصحيفة أن قلب الدفاع هوميلز (30 عاماً) ليس مصاباً على نحو خطير لكن دورتموند، وصيف بطل ألمانيا، لا يريد المخاطرة.

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ولم يتسن الحصول على تأكيد من النادي على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

كان هوميلز عاد إلى دورتموند في هذا الصيف، وكان هوميلز انتقل إلى دورتموند من بايرن في 2008 وذلك قبل أن يعود إلى بايرن مرة أخرى في 2011.

وبعد أن ضم بايرن كلاً من لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد للموسم المقبل، طلب هوميلز الحديث مع المدير الفني لبايرن، نيكو كوفاتش، وأعلمه بأنه قرر العودة إلى دورتموند.