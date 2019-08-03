المنيا يستأنف تدريباته بستاد الجامعة استعدادا لدوري القسم الثاني

استأنف فريق المنيا اليوم تدريباته تحت قيادة سمير كمونة خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد بدوري القسم الثاني. الثاني. ويتدرب الفريق المنياوي بستاد الجامعة بعد ان أعطى كمونة للاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

واكد سمير كمونة المدير الفني للمنيا ان هدفه الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل بعد غياب طويل للفريق المنياويعن دوري الأضواء والشهرة من التدريبات أمس الجمعة.واكد سمير كمونة المدير الفني للمنيا ان هدفه الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل بعد غياب طويل للفريق المنياويعن دوري الأضواء والشهرة

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