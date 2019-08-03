أتلتيكو مدريد يفوز على سان لويس ودياً

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى على سان لويس المكسيكى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم السبت، في ختام جولته الأمريكية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

افتتح الفريق المكسيكى التسجيل بهدف ايبانييز فى الدقيقة 11، لينهى الشوط

الأول متقدماً.

وفى الشوط الثانى نجح سيرجيو كاميلو من إدراك هدف التعادل للروخيبلانكوس من ضربة رأس بالدقيقة 72، قبل أن يسجل بورتاليس لاعب سان لويس فى مرماه بالدقيقة 84 ليفوز أتلتيكو

مدريد باللقاء 2-1.

وسيخوض اتلتيكو مدريد آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديد يوم 10 أغسطس المقبل أمام يوفنتوس الإيطالى فى مدينة سولنا السويدية.

الجدير للذكر أن أتلتيكو مدريد يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة نظيره خيتافى يوم 18 أغسطس المقبل، بعد أن احتل وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانية فى الموسم الماضى.