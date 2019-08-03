شاهد.. محمود كهربا يظهر في تدريبات الأهلي

ظهر اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا المنتقل حديثا إلي نادي أفيس البرتغالي، في تدريبات النادي الأهلي، مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة. بالجزيرة. وشهد المران مكالمة فيديو بين أمح الدولي أحد مشجعى النادي الأهلي، ومحمود كهربا المتواجد في البرتغال. البرتغال. وداعب امح، لاعب الزمالك السابق، أثناء مران الأهلي، وعرض للأخير جزءا من تدريبات المارد الأحمر الجماعية. ويرتبط اسم كهربا بالانتقال للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد رحيله من الزمالك.

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