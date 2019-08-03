تعرف على مهاجم المقاولون العرب السيراليوني المنضم حديثًا للنادي

نجح نادي المقاولون العرب بالتعاقد مع برنس باري، لاعب منتخب سيراليون ، من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المهاجم السيراليوني صاحب ٢١ عامًا، لمدة 3 مواسم بشكل رسمي،

من أجل تعويض رحيل أحمد علي الذي رحل لنادي بيراميدز، بعدما تم دفع الشرط الجزائي.

بدأ برنس باري، مسيرته وهو بسن ال ١٧ عامًا،

بنادي كالون السيراليوني، موسم ٢٠١٥/٢٠١٦، ثم أنتقل إلى إنتر أليانز الغاني في رحلة قصيرة، قبل أن يعود مجددا لنادي كالون موسم ٢٠١٦/٢٠١٧، ثم انتقل إلى نادي هيفيا الغيني، موسم ٢٠١٧/٢٠١٨، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب، ولعب مع منتخب بلاده مباراتين.