المحلة يواجه نبروه وديا غدا استعدادا للموسم الجديد

يخوض فريق غزل المحلة في الساعة الرابعة مساء غد الأحد بملعبه ثان مبارياته التجريبية أمام فريق نبروه أحد أندية الدرجة الثالثة بمنطقة الدقهلية.

تأتى هذه المباراة في إطار استعدادات الفلاحين لمباريات دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة.

وسوف يقوم خالد عيد المدير الفني للفريق بالدفع خلال هذه المباراة فى الدفع بعدد كبير من لاعبيه وخاصة الجدد للوقوف على مستوى كل لاعب من أجل الوصول إلى التشكيل الأمثل الذى

سيخوض به مباريات دورى القسم الثانى.

يذكر ان المحله قد خاض اولى مبارياته الخميس الماضي امام مركز شباب دقادوس وفاز بسداسية نظيفه

وسوف يخوض ثالث مبارياته التجربيه امام شربين الثلاثاء القادم ويختتم مبارياته قبل عيد الاضحى بمباراة الزرقا فى الثامن من هذا الشهر .