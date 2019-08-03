شوط أول سلبي بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بالسوبر الألماني

انتهى الشوط الأول بين فريقي بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند بالتعادل السلبي، وذلك في المباراة التي تقام بينهما بكأس السوبر الألماني.

بدأت المباراة سريعة من كلا الجانبين، وبادر دورتموند

بالتهديد مبكرًا، حيث وصلت الكرة في الدقيقة الثالثة مع بداية المباراة، إلى ماركو رويس الذي سدد الكرة صاروخية لكن تألق مانويل نوير حال دون هز شباك بايرن ميونيخ.

تبادل الطرفان السيطرة على مجريات الشوط الأول، لكن دون أن يهتز مرمى الفريقين، حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا انتهاء نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.