تدريبات تأهيلية لعبد الشافي ومصطفى فتحي في مران الزمالك

واصل محمد عبدالشافي ومصطفي فتحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة. لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة. حيث أدى الثنائي تدريبات بجمانيزيوم النادي.

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