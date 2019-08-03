في غياب حجازي وست بروميتش يفوز على نوتنجهام

تمكن فريق وست بروميتش البيون من الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين لهدف، في افتتاح لقاءات الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
افتتح ماتي كاش التسجيل لصالح نوتنجهامفي أول سبع دقائق، قبل أن يعدل ادواردز النتيجة بهدف التعادل، في الدقيقة 15 من نفس الشوط، وفي الدقيقة 26 منح مات فيليبس الفوز لصالح وست بروميتش البيون بالهدف الثاني.
بهذه النتيجة يحصد وست بروميتش البيون أول ثلاث نقاط له في دوري الدرجة الأولي وذلك في بداية المشوار نحو العودة إلى الدوري الانجليزي الممتاز.
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