منتخب التايكوندو يطير إلي أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم

سافرت بعثة منتخب مصر للتايكوندو للناشئين إلي اوزبكستان اليوم السبت، للمشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في الفتره من 8 إلي 11 أغسطس الجاري في اوزبكستان. يرأس البعثه محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد و نائب رئيس اللجنة الفنية، ويقود البعثة فنيا محمود عبد الجواد ومحمود خليل ومصطفي ذكي وأحمد حسن. وتشارك مصر في البطولة بـ 20 لاعبا ولاعبة تشمل 10 لاعبين و10 لاعبات حيث ضمت قائمة اللاعبين : لاعبات حيث ضمت قائمة اللاعبين : أحمد علي وزن 33 كجم ,خالد المهدي وزن 37 كجم ,كريم وائل وزن 41 كجم ,يوسف هيثم وزن 45 كجم .محمد أسامة وزن 49 كجم ,أحمد خالد وزن 53 كجم ,عبد الرحمن أحمد وزن 57 كجم ,محمود عادل وزن 61كجم .أحمد يحيي وزن 65 كجم Advertisements .محمد حسن وزن +65 كجم .محمد حسن وزن +65 كجم وضمت قائمه اللاعبات : جني أحمد وزن 29 كجم ,حور محمد وزن 33كجم ,أسماء مشالي 37 كجم جني طارق وزن 41 كجم ,ليلي شريف وزن 44 كجم ,هنا محمد وزن 47 كجم ,حنين احمد وزن 51 كجم ,زينب محمد وزن 55 كجم ,فريده أحمد وزن 59 كجم وجني وليد وزن +59 كجم كان منتخب مصر قد شارك بطولة الحسن الدولية للتايكوندو في الأردن استعدادا لبطولة العالم للناشئين للتايكوندو ويسعي المنتخب المصري إلى تقديم أداء متميز لحصد الميداليات.

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