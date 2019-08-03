جلسة علاجية لمحمد عبدالغني على هامش مران الزمالك

أدى محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة علاجية بجمانيزيوم النادي في ظل معاناته من آلام في القدم اليسرى. بجمانيزيوم النادي في ظل معاناته من آلام في القدم اليسرى. ومنح الجهاز الفني للزمالك عبدالغني راحة من التدريبات الجماعية اليوم، واكتفى بتدريبات الجيم.

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