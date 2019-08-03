رياضة | نجم أياكس يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الهولندي فان دي بيك لاعب فريق أياكس امستردام عن حقيقة مفاوضات فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.

وقال ‏فان دي بيك في تصريحات صحفية : "نعم وكلاء اعمالي تحدثوا مع ريال مدريد وتحدثوا مع اياكس ايضاً، ولا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر".

وتابع عن هتافات الجمهور الهولندي لبقائه : "البقاء في أياكس لموسم آخر ليس بالأمر السيء، لكن الإنتقال إلى ريال مدريد شيء عظيم للغاية".