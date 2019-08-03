رياضة | ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة الأهلي بأبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة الأهلي بأبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي صدمة قوية قبل مواجهة مواطنه الأهلي، في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدافع الدولي محمد البريك، لاعب الفريق الأول بنادي الهلال، تعرض لإصابة على مستوى الركبة، قبل 3 أيام فقط من المباراة المرتقبة مع الأهلي.

وتعد هذه الإصابة الثانية للزعيم السعودي، بعدما سبق وأن تعرض عبدالله عطيف للإصابة قبل يومين، ومن المقرر أن يخضع اللاعب غدًا للكشف الطبي لمعرفة مدة غيابه عن الفريق.

والجدير بالذكر أن الهلال يواجه مواطنه الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.