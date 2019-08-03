رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وآرسنال في كأس خوان جامبر.. تعليق عربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وآرسنال في كأس خوان جامبر.. تعليق عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة قوية ضد آرسنال الانجليزي مساء يوم الأحد والموافق 4 أغسطس الجاري وذلك في كأس جوان غامبر.

وتنطلق مباراة برشلونة مع آرسنال على ملعب "كامب نو" مساء الأحد في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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وأعلنت قناة الشارقة الرياضية عن إذاعة مباراة برشلونة وآرسنال في كأس جوان غامبر حصرياً بتوقيت الإمارات الساعة 10:00 مساءً.

كما أعلنت القناة أيضاً عن إذاعة مباراتي برشلونة ونابولي يوم الأحد 11 أغسطس وأيضاً موقعة روما وريال مدريد الودية في نفس اليوم.

ويأتي تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات كالآتي؛ "التردد 11012 والترميز 27500 والاستقطاب عمودي".