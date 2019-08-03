رياضة | 18 لاعبا في مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة بطل الصومال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا في مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة بطل الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا والموسم الجديد .

وأدى التدريبات اللاعبون محمود عبدالعزيز ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية .