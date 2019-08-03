رياضة | أول فرمان لطارق يحيى في تدريبات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فرمان لطارق يحيى في تدريبات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص جزء بدني قوي تحت اشراف انطونيو مدرب الاحمال وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد بالفريق.
وشمل المران فقرات تأهيل بالكرة وبدون، بالإضافة لفقرة سرعات شارك فيها جميع اللاعبين.
وفي نفس السياق واصل الثنائي محمد عبدالشافي ومصطفي فتحي ثنائي البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من اجل تجهيزهم للمباريات المقبلة، حيث خضعا لبعض التدريبات بجمانيزيوم النادي.
وأدى محمد عبدالغني مدافع الابيض جلسة علاجية بجمانيزيوم النادي في ظل معاناته من آلام في القدم اليسرى.
ومنح الجهاز الفني للزمالك عبدالغني راحة من التدريبات الجماعية اليوم، واكتفى بتدريبات الجيم.