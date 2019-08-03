رياضة | أياكس أمستردام يفتتح الدوري الهولندي بالفوز على ارنهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس أمستردام يفتتح الدوري الهولندي بالفوز على ارنهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل فريق أياكس أمستردام الهولندي مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه فيتيسه ارنهيم 2 /2 اليوم السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.

وتقدم ماتوس بيرو بهدف لفيتيسه في الدقيقة 13 ثم تعادل دوني فان دي بيك لأياكس في الدقيقة 30.

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وأضاف ريشيدلي بازور الهدف الثاني لفيتيسه في الدقيقة 55 لكن دوسان تاديتش سجل هدف التعادل لأياكس في الدقيقة 75.

وانهى فيتيسه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بازور في الدقيقة 85.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز جرونينجين على مضيفه امين 1 /صفر.