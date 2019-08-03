رياضة | الجبلاية تخاطب الشركة الراعية لتوفير كرة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تخاطب الشركة الراعية لتوفير كرة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، في مخاطبة الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية لتوفير كرة خاصة بالموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد اتفاق الجبلاية مع الأندية، على تخصيص كرة موحدة لجميع المباريات والموسم، خلال الاجتماع الذي تم عقده عصر اليوم، لوضع تصور الموسم الموسم المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات عن بداية الموسم في 19 سبتمبر المقبل على أن ينتهي أول يونيو 2020، فيما تم تحديدد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل.