رياضة | صن البريطانية: برشلونة حسم صفقته المُستحيلة ويتبقي الإعلان الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صن البريطانية: برشلونة حسم صفقته المُستحيلة ويتبقي الإعلان الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن برشلونة الإسباني بات قريبًا جدًا من حسم صفقة نيما دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن برشلونة قريب جداً من ضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان وذلك خلال الفترة الحالية ويأتي ذلك رغم المنافسة مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة أن كل شيء يسير في الطريق الصحيح وأن الصفقة سيعلن عنها في أخر أيام الميركاتو.

وأعلن نيمار رغبته من قبل بأنه يريد العودة من جديد إلى صفوف البلوجرانا، إلا أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس لا يريد ترك اللاعب البرازيلي بسهولة.