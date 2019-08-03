رياضة | برشلونة يجهز لتقديم عرضه الأول من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز لتقديم عرضه الأول من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية، أن نادي برشلونة الإسباني، سوف يبدأ مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومن المتوقع ان يقدم عرضا رسميا في الايام القليلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Goal" العالمي، فإن باريس سان جيرمان قد أوضح أن الشاري لو لم يكن البارسا لكان قد تم نقل نيمار منذ فترة بالفعل، ولكن النادي الباريسي دائما يفضل تعقيد الأمور على ادارة البارسا.

وعلى ذلك فإن النادي الكتالوني، سيتحرك الأن رسميا من أجل ضم نيمار، وسيقدم عرضًا، سوف يفيد في دراسة السعر المطلوب.