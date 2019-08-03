رياضة | فالفيردي: آمل أن تكون مباراة كأس خوان جامبر حفلة سعيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: آمل أن تكون مباراة كأس خوان جامبر حفلة سعيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن بطولة كأس خوان جامبر دائما تتمتع بأجواء خاصة، وأنه يأمل أن تكون حفلة ممتعة.

وقال فالفيردي: "الناس يريدون مشاهدة كرة القدم بعد هذه الأشهر من الاستراحة، وهناك رغبة في رؤية لاعبين جدد، لذلك نأمل أن يكون حفلًا في كأس جامبر".

وأضاف: "نريد التواصل مع جماهيرنا في كامب نو، الذين يريدون مشاهدة الوافدين الجدد للفريق، وايضا عودة اللاعبين من العطلة".

واختت مدرب الفريق الكتالوني: "ارسنال قام بتعاقدات قليلة، ولكن لعبوا مباريات تحضيرية جيدة، ومدربهم ايميري دائما يعطي الفريق القوة والضغط".