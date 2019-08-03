رياضة | اليونايتد يخطف فوزاً مثيراً من ميلان بالكأس الدولية للأبطال

انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2، سجل أهدف اليونايتد راشفورد في الدقيقة 17 ولينجارد في الدقيقة بينما سجل لميلان سوسو في الدقيقة وليندلوف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60.

ولجأ الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية والتي ابتسم فيها الحظ لفريق اليونايتد ليفوز على ميلان 5-4.