اونلاين | بث مباشر... مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند يلا شوت| كورة لايف مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم السبت 3 أغسطس 2019 إلى ستاد سيجنال دونا بارك في تمام الثامنة والنصف مساءً لمتابعة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في بطولة كأس السوبر الألماني. يعتبر بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الألماني، حيث توج به 7 مرات وفواز به في آخر ثلاثة مواسم. ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني في عدد مرات تتويجه بالسوبر الألماني الذي فاز به 5 مرات كان آخرها عام 2014. خسر بروسيا دورتموند آخر بطولتي أمام بايرن ميونخ في عامي 2016 و2017.

يقع ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند في شمال الراين ويُطلق عليه اسم الملعب الفيستفالي أيضاً وهو من أشهر الملاعب في العالم ومعروف بأجواءه الجماهيرية الممتعة بسبب طريقة تشجيع مشجعو الفريق وغنائهم لنشيد ليفربول الشهير (لن تسير لوحدك أبداً).

سمي بهذا الاسم بسبب رعاية مجموعة سيجنال إيدونا له وسيبقى الملعب محتفظاً بهذا الاسم حتى عام 2021. تبلغ سعة الملعب 81.264 متفرج ولكن في المباريات الدولية فأنه يسع ل 65.590 متفرج،افتتح الملعب في عام 1974 وتم تجديده أربع مرات وتحديداً في أعوام 1992 و1995 و2002 و2006. شهد هذا الملعب العديد من البطولات الهامة مثل كأس العالم في عام 1974 ومونديال 2006 كما شهد أيضاً نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001 بين ليفربول وألافيس الذي انتهى لصالح الريدز.

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