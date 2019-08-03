اونلاين | كورة لايف MY KORA مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر KORA STAR رابط الاسطورة بايرن ميونيخ GOAL LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف MY KORA مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر KORA STAR رابط الاسطورة بايرن ميونيخ GOAL LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة ستار kora star، حيثُ يلعب بايرن ميونيخ مباراة قوية أمام بروسيا دورتموند وذلك مساء اليوم السبت 3/8/2019 في كأس السوبر الألماني.

ويواجه بايرن ميونيخ منافسه بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك في كأس السوبر الألماني مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

مشاهدة مباراة كأس السوبر الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف kora live، شاهد لحظة بلحظة مباراة السوبر الألماني كورة اون لاين kora on line.

وستذاع مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق حسن العيدروس bein sport شاهد الآن مباراة بايرن ميونيخ يلا شوت yalla shoot.