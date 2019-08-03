اونلاين | كورة ستار 7sry مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر 3-8-2019 كورة لايف koora gool رابط بايرن ONLINE

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مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر كورة لايف kora live، ويخوض نادي بايرن ميونيخ مباراة نارية ضد بروسيا دورتموند وذلك مساء اليوم السبت 3/8/2019 في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الألماني.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك في السوبر الألماني مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة و9:30 بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة السوبر الألماني بث مباشر كورة ستار kora star.

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وستنقل مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني عبر قناة بي إن سبورت 1 HD bein sport بتعليق حسن العيدروس مشاهدة ومتابعة مباراة بايرن ميونيخ كول كورة coolkora.