اونلاين | يلا شوت الجديد GOAL مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر بدون تقطيع KORA STAR رابط سريع ماتش البايرن

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يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة كبيرة تجمع بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند فى لقاء نهائي السوبر الألمانى قبل إفتتاحية مباريات الدورى الألمانى "البوندسليجا" الشهر الحالى.

وستقام المباراة فى تمام الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة وستذاع على قنوات بي أن سبورت 1.

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وكان بايرن ميونخ قد خسر أمام توتنهام ودياً منذ أيام قليلة بركلات الترجيح فى نهائي بطولة كأس أودى الودية إستعداداً للموسم الجديد.

ويذكر أن بايرن يحمل لقب الدورى والكأس فى الموسم الماضي 2018_2019 بينما بروسيا دورتموند يشارك فى اللقاء لأنه وصيف العام الماضي.

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