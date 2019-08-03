اونلاين | رابط Kora ON مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش بايرن ودورتموند متعدد الجودات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Kora ON مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش بايرن ودورتموند متعدد الجودات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة كبيرة تجمع بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند فى لقاء نهائي السوبر الألمانى قبل إفتتاحية مباريات الدورى الألمانى "البوندسليجا" الشهر الحالى.

وستقام المباراة فى تمام الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة وستذاع على قنوات بي أن سبورت 1.

وجاء التشكيل المتوقع للمدرب نيكو كوفاتش المدير الفنى لبايرن كالأتي :

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع :ديفيد ألابا، هوميلز، بواتينج، كيميتش

خط الوسط : توليسو، ألكانتارا، يوهانسون

خط الهجوم : ليفاندوفسكي وأليكساندر نولنبرجر، يان فيات ارب.

Advertisements

بينما التشكيل المتوقع لبروسيا تحت قيادة المدرب السويسري لوشين فافري كالأتي :

حراسة المرمى : رومان بوركي

خط الدفاع : أشرف حكيمي - ماتس هوملز - عمر توبراك - لوكاش بيشتشيك.

خط الوسط : جوليان فيجل - توماس ديلاني

خط الوسط المهاجم : ماركو رويس - ماريو جوتزه - جادون سانشو.

خط الهجوم : باكو ألكاثير

ويذكر أن بايرن يحمل لقب الدورى والكأس فى الموسم الماضي 2018_2019 بينما بروسيا دورتموند يشارك فى اللقاء لأنه وصيف العام الماضي.