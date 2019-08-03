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الان تتابع ديربي أول بين السعودية والكويت في غرب آسيا والان مع التفاصيل
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يفتتح المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق، حينما يواجه نظيره الكويتي في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.
ويأمل الأخضر في أن يحقق نتائج مميزة بعكس التي حققها في مشاركته السابقة في نسختي 2012 و2013 ،حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد كان على المنتخب اليمني في نسخة 2012.
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