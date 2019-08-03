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ديربي أول بين السعودية والكويت في غرب آسيا

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الان تتابع ديربي أول بين والكويت في غرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 10:22 م, 3 أغسطس 2019 م

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يفتتح المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق، حينما يواجه نظيره الكويتي في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.

ويأمل الأخضر في أن يحقق نتائج مميزة بعكس التي حققها في مشاركته السابقة في نسختي 2012 و2013 ،حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد كان على المنتخب اليمني في نسخة 2012.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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