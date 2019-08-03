شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مصر المقاصة 28 أغسطس في ربع نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر نادي الزمالك أنه تم تحديد موعد جديد لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دور الـ 8 لكأس مصر أمام فريق مصر المقاصة.

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وأوضح النادي الأبيض- في بيان على موقعه الرسمي اليوم- أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، برئاسة عامر حسين، قررت تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر لتكون يوم 28 أغسطس الجاري بدلًا من أول سبتمبر المقبل.

وكانت لجنة المسابقات اجتمعت، اليوم السبت، مع ممثلي أندية الدوري الممتاز لمناقشة الأمور الخاصة بالموسم الجديد وتحديد مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر.

يذكر أن هناك مباراة مؤجلة من دور الـ 16 في الكأس بين الأهلي وبيراميدز، وسيواجه الفائز منهما فريق حرس الحدود في دور الثمانية، وكان فريقا الاتحاد وبتروجت قد تأهلا إلى نصف النهائي.